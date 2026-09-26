हरियाणा: राष्ट्रीय लोकदल ने अंकित को बनाया हरियाणा छात्र संघ का संयोजक, संगठन मजबूत करने की जिम्मेदारी

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पत्र में कहा गया है कि अंकित को तत्काल प्रभाव से रालोद हरियाणा प्रदेश छात्र संघ के संयोजक की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। पार्टी ने उम्मीद जताई है कि वह प्रदेश में संगठन को मजबूत करने के लिए पूरी क्षमता के साथ काम करेंगे।अंकित को प्रदेश में छात्र संगठन के विस्तार और युवाओं को पार्टी से जोड़ने की जिम्मेदारी भी निभानी होगी। उनकी नियुक्ति को प्रदेश में छात्र और युवा संगठन को सक्रिय करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। पार्टी की ओर से जारी पत्र की प्रतिलिपि राष्ट्रीय अध्यक्ष जयन्त चौधरी को भी भेजी गई है।