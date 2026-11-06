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हरियाणा: सीएम नायब सैनी से मिले ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा, चंडीगढ़ आवास पर हुई मुलाकात

Fri, 06 Nov 2026 12:37 PM IST
Nivedita न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: Nivedita Updated Fri, 06 Nov 2026 12:37 PM IST
सार

सीएम ने मुलाकात के बाद कहा कि हमें विश्वास है कि नीरज अपनी मेहनत, प्रतिभा और दृढ़ संकल्प से विश्व पटल पर देश का गौरव बढ़ाते रहेंगे।

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Olympic gold medalist Neeraj Chopra met Haryana CM Nayab Saini
नीरज चाेपड़ा ने सीएम नायब सैनी से की मुलाकात - फोटो : X @NayabSainiBJP

विस्तार
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हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ स्थित अपने आवास पर ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा से मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच बातचीत हुई। नीरज चोपड़ा की इस मुलाकात की तस्वीर सामने आई है।
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सीएम ने मुलाकात के बाद कहा कि हमें विश्वास है कि नीरज अपनी मेहनत, प्रतिभा और दृढ़ संकल्प से विश्व पटल पर देश का गौरव बढ़ाते रहेंगे और तिरंगे की शान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे।
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