हरियाणा: सीएम नायब सैनी से मिले ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा, चंडीगढ़ आवास पर हुई मुलाकात
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: Nivedita Updated Fri, 06 Nov 2026 12:37 PM IST
सार
सीएम ने मुलाकात के बाद कहा कि हमें विश्वास है कि नीरज अपनी मेहनत, प्रतिभा और दृढ़ संकल्प से विश्व पटल पर देश का गौरव बढ़ाते रहेंगे।
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विस्तार
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ स्थित अपने आवास पर ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा से मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच बातचीत हुई। नीरज चोपड़ा की इस मुलाकात की तस्वीर सामने आई है।
सीएम ने मुलाकात के बाद कहा कि हमें विश्वास है कि नीरज अपनी मेहनत, प्रतिभा और दृढ़ संकल्प से विश्व पटल पर देश का गौरव बढ़ाते रहेंगे और तिरंगे की शान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे।
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सीएम ने मुलाकात के बाद कहा कि हमें विश्वास है कि नीरज अपनी मेहनत, प्रतिभा और दृढ़ संकल्प से विश्व पटल पर देश का गौरव बढ़ाते रहेंगे और तिरंगे की शान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे।
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