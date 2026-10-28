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हरियाणा: आईएएस अधिकारी राहुल हुड्डा को केंद्र में प्रतिनियुक्ति, नागरिक उड्डयन मंत्रालय में बने उप-सचिव

Wed, 28 Oct 2026 03:47 PM IST
शाहिल शर्मा अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़
अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़ Published by: शाहिल शर्मा Updated Wed, 28 Oct 2026 03:47 PM IST
सार

आईएएस अधिकारी राहुल हुड्डा केंद्र सरकार में प्रतिनियुक्ति पर चले गए हैं। उन्हें नई दिल्ली स्थित नागरिक उड्डयन मंत्रालय में उप सचिव नियुक्त किया गया है।

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IAS officer Rahul Hooda on deputation to the Centre
राहुल हुड्डा, आईएएस अधिकारी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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हरियाणा कैडर के आईएएस अधिकारी राहुल हुड्डा केंद्र सरकार में प्रतिनियुक्ति पर चले गए हैं। उन्हें नई दिल्ली स्थित नागरिक उड्डयन मंत्रालय में उप सचिव नियुक्त किया गया है। इसके लिए हरियाणा सरकार ने उनकी सेवाएं केंद्र सरकार को सौंप दी हैं।
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राहुल हुड्डा वर्तमान में हरियाणा के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग में विशेष सचिव के पद पर कार्यरत थे। अब वह केंद्र सरकार में नई जिम्मेदारी संभालेंगे। उनकी प्रतिनियुक्ति को लेकर हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने आदेश जारी किए हैं। इस नियुक्ति के बाद राहुल हुड्डा केंद्र सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्रालय में अपनी सेवाएं देंगे।
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