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Hindi News ›   Haryana ›   Chandigarh-Haryana News ›   HVAC bus service between Chandigarh and Haridwar will commence today.

Chandigarh-Haryana News: आज से चंडीगढ़-हरिद्वार के बीच एचवीएसी बस सेवा का होगा संचालन

Thu, 22 Oct 2026 07:01 PM IST
चण्डीगढ़-हरियाणा ब्यूरो
Chandigarh-Haryana Bureau चण्डीगढ़-हरियाणा ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 07:01 PM IST
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- अंबाला और यमुनानगर से होकर जाएगी बस
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चंडीगढ़। चंडीगढ़ से हरिद्वार के लिए शुक्रवार से हीटिंग, वेंटिलेशन एवं एयर कंडीशनिंग (एचवीएसी) बस का संचालन होगा। यह बस वाया अंबाला व यमुनानगर चलेगी। 48 सीटों वाली इस बस में चंडीगढ़ से हरिद्वार का प्रति यात्री किराया 486 रुपये होगा।

परिवहन मंत्री अनिल विज ने बताया कि इस बस सेवा से चंडीगढ़, अंबाला, यमुनानगर, सहारनपुर, रुड़की और हरिद्वार के बीच आवागमन करने वाले यात्रियों को सुविधा मिलेगी। चंडीगढ़ से यह बस सुबह 9.08 बजे रवाना होगी। अंबाला से सुबह 10.40 बजे, यमुनानगर से दोपहर 12.00 बजे, सहारनपुर से दोपहर 12.50 बजे और रुड़की से दोपहर 1.55 बजे चलेगी। बस के हरिद्वार पहुंचने का निर्धारित समय दोपहर 2.40 बजे है। हरिद्वार से चंडीगढ़ वापसी के लिए बस दोपहर 3.50 बजे हरिद्वार से चलेगी। बस के चंडीगढ़ बस स्टैंड पहुंचने का निर्धारित समय रात 9 बजे है।
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