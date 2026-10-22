Chandigarh-Haryana News: आज से चंडीगढ़-हरिद्वार के बीच एचवीएसी बस सेवा का होगा संचालन

चंडीगढ़। चंडीगढ़ से हरिद्वार के लिए शुक्रवार से हीटिंग, वेंटिलेशन एवं एयर कंडीशनिंग (एचवीएसी) बस का संचालन होगा। यह बस वाया अंबाला व यमुनानगर चलेगी। 48 सीटों वाली इस बस में चंडीगढ़ से हरिद्वार का प्रति यात्री किराया 486 रुपये होगा।परिवहन मंत्री अनिल विज ने बताया कि इस बस सेवा से चंडीगढ़, अंबाला, यमुनानगर, सहारनपुर, रुड़की और हरिद्वार के बीच आवागमन करने वाले यात्रियों को सुविधा मिलेगी। चंडीगढ़ से यह बस सुबह 9.08 बजे रवाना होगी। अंबाला से सुबह 10.40 बजे, यमुनानगर से दोपहर 12.00 बजे, सहारनपुर से दोपहर 12.50 बजे और रुड़की से दोपहर 1.55 बजे चलेगी। बस के हरिद्वार पहुंचने का निर्धारित समय दोपहर 2.40 बजे है। हरिद्वार से चंडीगढ़ वापसी के लिए बस दोपहर 3.50 बजे हरिद्वार से चलेगी। बस के चंडीगढ़ बस स्टैंड पहुंचने का निर्धारित समय रात 9 बजे है।