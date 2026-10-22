Chandigarh-Haryana News: कुरुक्षेत्र में पुलिस के प्रशिक्षित श्वानों ने दिखाई दक्षता
चण्डीगढ़-हरियाणा ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 07:08 PM IST
Updated Thu, 22 Oct 2026 07:08 PM IST
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चंडीगढ़। कहीं नशे की तलाश, कहीं संदिग्ध सुराग और कहीं विस्फोटक की पहचान। हरियाणा पुलिस के छह प्रशिक्षित डॉग्स (श्वान) ने कुरुक्षेत्र स्थित के-9 डॉग सेंटर में अपनी दक्षता का प्रदर्शन किया। लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय (लुवास) हिसार के 81 विद्यार्थियों ने करीब से देखा कि ये डॉग किस तरह पुलिस की जांच में मदद करते हैं।
प्रदर्शन में हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के चार नार्को डॉग, स्टेट क्राइम ब्रांच का एक ट्रैकर डॉग और सीआईडी का एक विस्फोटक पहचानने वाला डॉग शामिल रहा। डॉग्स ने परिसर, वाहनों और सामान की तलाशी लेकर अपनी क्षमता दिखाई। विस्फोटक पहचानने वाले डॉग ने रुमाल सर्च का अभ्यास किया। प्रशिक्षकों के इशारे पर बुनियादी अभ्यास करते श्वानों ने दिखाया कि नियमित प्रशिक्षण और तालमेल से वे मुश्किल जिम्मेदारियां निभाने में सक्षम बनते हैं। ब्यूरो
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प्रदर्शन में हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के चार नार्को डॉग, स्टेट क्राइम ब्रांच का एक ट्रैकर डॉग और सीआईडी का एक विस्फोटक पहचानने वाला डॉग शामिल रहा। डॉग्स ने परिसर, वाहनों और सामान की तलाशी लेकर अपनी क्षमता दिखाई। विस्फोटक पहचानने वाले डॉग ने रुमाल सर्च का अभ्यास किया। प्रशिक्षकों के इशारे पर बुनियादी अभ्यास करते श्वानों ने दिखाया कि नियमित प्रशिक्षण और तालमेल से वे मुश्किल जिम्मेदारियां निभाने में सक्षम बनते हैं। ब्यूरो
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