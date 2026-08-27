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हरियाणा का मानसून सत्र आज से: कानून-व्यवस्था और रोजगार के मुद्दे पर विपक्ष होगा हमलावर, सीएम संभालेंगे मोर्चा

Thu, 27 Aug 2026 08:44 AM IST
Nivedita न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: Nivedita Updated Thu, 27 Aug 2026 08:44 AM IST
सार

कांग्रेस बैंक घोटाले को लेकर स्थगन प्रस्ताव लाने के साथ हरियाणा कौशल रोजगार निगम को बंद करने और उसके तहत कार्यरत कर्मचारियों को नियमित करने की मांग उठाएगी। कानून-व्यवस्था, सफाई कर्मचारियों की हड़ताल और कर्मचारियों की लंबित मांगों को लेकर भी कांग्रेस के निशाने पर सरकार रहेगी।

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Haryana monsoon session begins today Opposition to attack on law and order employment issue
हरियाणा विधानसभा - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र आज शुरू होगा। तीन दिन चलने वाले सत्र में विपक्ष के तीखे तेवरों के चलते सदन में सियासी तूफान के आसार हैं। 
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कांग्रेस बैंक घोटाले को लेकर स्थगन प्रस्ताव लाने के साथ हरियाणा कौशल रोजगार निगम को बंद करने और उसके तहत कार्यरत कर्मचारियों को नियमित करने की मांग उठाएगी। कानून-व्यवस्था, सफाई कर्मचारियों की हड़ताल और कर्मचारियों की लंबित मांगों को लेकर भी कांग्रेस के निशाने पर सरकार रहेगी। सत्ता पक्ष ने भी विपक्ष के सवालों का जवाब देने की तैयारी कर ली है। पिछले सत्रों की तरह मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद सरकार का पक्ष रखते हुए मोर्चा संभाल सकते हैं।

सत्र से पहले बुधवार को भाजपा और कांग्रेस ने अलग-अलग बैठकें कर रणनीति बनाई। मुख्यमंत्री ने भाजपा मंत्रियों और विधायकों के साथ मंथन किया। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। कांग्रेस विधायक हरियाणा को आगामी कॉमनवेल्थ गेम्स का को-ऑर्गेनाइजर स्टेट बनाने की मांग भी उठाएंगे।
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उधर इनेलो ने भी सदन के लिए कमर कस ली है। विधायक दल के नेता आदित्य देवीलाल और अर्जुन चौटाला ने तारांकित व अतारांकित प्रश्न लगाए हैं। पार्टी की ओर से 10 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी दिए गए हैं।
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चार विधेयक होंगे पेश
सत्र के पहले दिन हरियाणा बाबा श्री खाटू श्याम चुलकाना धाम पूजा स्थल विधेयक, हरियाणा नगर निगम संशोधन विधेयक, हरियाणा नगर पालिका संशोधन विधेयक और हरियाणा न्यायालय संशोधन विधेयक पेश किए जाएंगे। कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होगी। पहले शोक प्रस्ताव और फिर प्रश्नकाल होगा।


निलंबित कांग्रेस विधायकों पर भी नजर
कांग्रेस के निलंबित पांच विधायकों शैली चौधरी, रेणु बाला, जरनैल सिंह, मोहम्मद इलियास और मोहम्मद इसराइल के रुख पर भी नजर रहेगी। पार्टी ने उन्हें क्रॉस वोटिंग के आरोप में निलंबित किया है। सत्र में देखना होगा कि वे कांग्रेस के व्हिप का पालन करते हैं या सत्ता पक्ष के साथ खड़े होते हैं।
 
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