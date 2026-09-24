Chandigarh-Haryana News: लीगल एग्जीक्यूटिव, मशीनिस्ट, ऑपरेटर के पदों के लिए 27 तक आवदेन
चण्डीगढ़-हरियाणा ब्यूरो
Updated Thu, 24 Sep 2026 07:18 PM IST
Updated Thu, 24 Sep 2026 07:18 PM IST
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चंडीगढ़। हरियाणा कौशल रोजगार निगम (एचकेआरएन) ने निजी क्षेत्र की कंपनियों में विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। कुल 127 रिक्तियों के लिए इच्छुक उम्मीदवार 27 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं।
इन रिक्तियों में लीगल एग्जीक्यूटिव/लीगल एसोसिएट, असेंबली ऑपरेटर, मोल्डिंग ऑपरेटर और मशीनिस्ट, सीएनसी, वीएमसी मशीनिस्ट जैसे पद शामिल हैं। एक निजी कंपनी में लीगल एग्जीक्यूटिव व लीगल एसोसिएट के दो पदों के आवेदन मांगे हैं। इनके लिए मासिक वेतन 28000 रुपये तय है। एक अन्य निजी कंपनी में असेंबली ऑपरेटर और मोल्डिंग ऑपरेटर के 100 पद सोनीपत के खरखौदा ब्लॉक में हैं। इन पदों के लिए मासिक वेतन 17000 रुपये होगा। इसी कंपनी में रेवाड़ी के बावल ब्लॉक में मशीनिस्ट, सीएनसी, वीएमसी मशीनिस्ट के 25 पद रिक्त हैं। इन पदों पर भी 17000 रुपये मासिक वेतन दिया जाएगा।
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इन रिक्तियों में लीगल एग्जीक्यूटिव/लीगल एसोसिएट, असेंबली ऑपरेटर, मोल्डिंग ऑपरेटर और मशीनिस्ट, सीएनसी, वीएमसी मशीनिस्ट जैसे पद शामिल हैं। एक निजी कंपनी में लीगल एग्जीक्यूटिव व लीगल एसोसिएट के दो पदों के आवेदन मांगे हैं। इनके लिए मासिक वेतन 28000 रुपये तय है। एक अन्य निजी कंपनी में असेंबली ऑपरेटर और मोल्डिंग ऑपरेटर के 100 पद सोनीपत के खरखौदा ब्लॉक में हैं। इन पदों के लिए मासिक वेतन 17000 रुपये होगा। इसी कंपनी में रेवाड़ी के बावल ब्लॉक में मशीनिस्ट, सीएनसी, वीएमसी मशीनिस्ट के 25 पद रिक्त हैं। इन पदों पर भी 17000 रुपये मासिक वेतन दिया जाएगा।
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