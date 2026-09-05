पंचकूला: राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में पहुंचे सीएम नायब सैनी, कहा-शिक्षकों के समर्पण के लिए आभार

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पंचकूला में शनिवार को राज्य-स्तरीय शिक्षक दिवस समारोह का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कार्यक्रम में शामिल हुए। सैनी ने कहा कि यह कार्यक्रम शिक्षा के प्रति आपके समर्पण के लिए आभार व्यक्त करने का अवसर है।