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पंचकूला से रोहतक तक बनेंगे नए 'गुरुग्राम'!: सिंगापुर दाैरे पर सीएम नायब सैनी निवेशकों से मिले, दिया न्योता

Tue, 06 Oct 2026 01:00 PM IST
Nivedita न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: Nivedita Updated Tue, 06 Oct 2026 01:00 PM IST
सार

मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कंपनियों को हरियाणा में निवेश के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम पहले ही देश के बड़े कारोबारी और तकनीकी केंद्र के रूप में पहचान बना चुका है। अब सरकार प्रदेश के दूसरे शहरों में भी ऐसा माहौल तैयार करना चाहती है, जहां बड़ी वैश्विक कंपनियां अपना कारोबार और तकनीकी केंद्र स्थापित कर सकें।

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Haryana CM Nayab Saini Singapore visit met representatives 12 companies investment opportunities in Haryana
हरियाणा के सीएम नायब सैनी सिंगापुर दाैरे पर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सिंगापुर दौरे पर हैं। दाैरे के तीसरे दिन उन्होंने 12 से अधिक कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर हरियाणा में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा की। 

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सरकार अब गुरुग्राम की तर्ज पर पंचकूला, करनाल, हिसार, सोनीपत और रोहतक को भी तकनीक आधारित कारोबार और वैश्विक कंपनियों के नए केंद्र के रूप में विकसित करने की तैयारी में है। इससे इन शहरों में निवेश बढ़ने के साथ युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है।
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सिंगापुर व्यापार मंच के तहत हुई गोलमेज बैठक में मुख्यमंत्री ने कंपनियों को हरियाणा में निवेश के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम पहले ही देश के बड़े कारोबारी और तकनीकी केंद्र के रूप में पहचान बना चुका है। अब सरकार प्रदेश के दूसरे शहरों में भी ऐसा माहौल तैयार करना चाहती है, जहां बड़ी वैश्विक कंपनियां अपना कारोबार और तकनीकी केंद्र स्थापित कर सकें।
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मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचकूला, करनाल, हिसार, सोनीपत और रोहतक में कंपनियों को कुशल युवा, कम लागत, बेहतर संपर्क और अच्छी जीवन सुविधाओं का लाभ मिल सकता है। इन शहरों को तकनीक आधारित कारोबार के नए विकास केंद्र के रूप में तैयार किया जाएगा।

अर्धचालक, हरित ऊर्जा और आंकड़ा केंद्रों पर नजर
बैठक में अर्धचालक, इलेक्ट्रॉनिक्स, हरित ऊर्जा, आंकड़ा केंद्र, विनिर्माण, माल भंडारण और डिजिटल ढांचे में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा की दिल्ली-एनसीआर से नजदीकी, मजबूत औद्योगिक आधार और सड़क संपर्क इसे निवेश के लिए बेहतर जगह बनाते हैं।

आंकड़ा केंद्रों में बढ़ते निवेश को देखते हुए सरकार ने आंकड़ा केंद्र नीति-2026 तैयार की है। इसके तहत कंपनियों को जमीन, बिजली, ढांचा और सरकारी मंजूरियों में सहयोग देने का प्रावधान है।

विनिर्माण और माल परिवहन में भी बड़ा अवसर
मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में एक्सप्रेसवे, राजमार्ग, औद्योगिक क्षेत्र और बेहतर माल परिवहन व्यवस्था मौजूद है। ऐसे में यहां विनिर्माण इकाइयां, माल वितरण केंद्र और आपूर्ति श्रृंखला से जुड़े कारोबार स्थापित करने की बड़ी संभावनाएं हैं।


उन्होंने कहा कि नए निवेश के साथ स्थानीय युवाओं को रोजगार और प्रशिक्षण देने पर भी सरकार का जोर रहेगा। उद्योगों की जरूरत के अनुसार युवाओं को प्रशिक्षण देने और कौशल विकास को मजबूत किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने सिंगापुर की कंपनियों को भरोसा दिलाया कि हरियाणा सरकार निवेश से जुड़े कामों में हरसंभव सहयोग करेगी।

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