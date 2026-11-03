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Hindi News ›   Haryana ›   Chandigarh-Haryana News ›   Guest teachers to hold a mock parliament on the 14th and lay siege to the CM's residence on the 15th.

Chandigarh-Haryana News: अतिथि अध्यापक 14 को करेंगे मॉक संसद, 15 को सीएम आवास का घेराव

Tue, 03 Nov 2026 07:27 PM IST
चण्डीगढ़-हरियाणा ब्यूरो
Chandigarh-Haryana Bureau चण्डीगढ़-हरियाणा ब्यूरो
Updated Tue, 03 Nov 2026 07:27 PM IST
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कई कर्मचारी और सामाजिक संगठन होंगे शामिल, 135 दिन से चल रहा धरना
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अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। नियमितीकरण की मांग को लेकर राजकीय अनुबंधित अध्यापक संघ के नेतृत्व में चल रहे अतिथि शिक्षकों के आंदोलन को तेज करने के लिए 14 नवंबर को मॉक संसद आयोजित की जाएगी। इसके बाद 15 नवंबर को प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा। आंदोलनकारी शिक्षा विभाग के अधिकारियों की ओर से जारी नकारात्मक स्पीकिंग ऑर्डर की प्रतियां भी जलाएंगे। कुरुक्षेत्र लघु सचिवालय में अतिथि अध्यापकों का धरना मंगलवार को 135वें दिन भी जारी रहा।


धरने की अध्यक्षता कर रहे शिक्षक नेता ईश्वर सिंह के मुताबिक पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के नियमितीकरण संबंधी आदेशों के बावजूद शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने नकारात्मक आदेश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि 14 नवंबर की मॉक संसद में कर्मचारी संगठनों, अध्यापक संघों, अभिभावक संगठनों, एसएमसी, संयुक्त किसान मोर्चा, विद्यार्थियों और युवाओं के संगठनों के अलावा वकील, लेखक, प्रोफेसर और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल होंगे। संघ ने साफ किया है कि सभी अतिथि अध्यापकों के नियमित होने तक धरना जारी रहेगा।
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