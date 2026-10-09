फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Chandigarh-Haryana News ›   Directives to remove petrol and diesel vehicles that have exceeded their age limit from the NCR.

Chandigarh-Haryana News: आयु सीमा पूरी कर चुके पेट्रोल-डीजल वाहनों को एनसीआर से बाहर करने के निर्देश

Fri, 09 Oct 2026 07:25 PM IST
चण्डीगढ़-हरियाणा ब्यूरो
Chandigarh-Haryana Bureau चण्डीगढ़-हरियाणा ब्यूरो
Updated Fri, 09 Oct 2026 07:25 PM IST
विज्ञापन
चंडीगढ़। परिवहन विभाग के आयुक्त प्रभजोत सिंह ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में आने वाले हरियाणा के जिलों के परिवहन अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि आयु सीमा पूरी कर चुके डीजल व पेट्रोल वाहनों को एनसीआर से बाहर किया जाए। ये निर्देश वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिए गए।
विज्ञापन

सर्वोच्च न्यायालय और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने पेट्रोल वाहनों के लिए 15 वर्ष व डीजल वाहनों के लिए 10 वर्ष की आयु सीमा निर्धारित की है। आयुक्त ने कहा कि वाहन मालिकों को सचेत किया गया है। उन्हें अपने वाहन जल्द से जल्द एनसीआर से बाहर करने या स्क्रैप करवाने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसे वाहन सड़क या घर पर मिलने पर उन्हें सीधे स्क्रैप सुविधा केंद्र भेज दिया जाएगा। स्क्रैप की राशि जिला खजाना कार्यालय में जमा करवा दी जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed