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Hindi News ›   Haryana ›   Chandigarh-Haryana News ›   Congress to sharpen focus on the unemployment issue; emphasis on strengthening the organization.

Chandigarh-Haryana News: बेरोजगारी के मुद्दे को धार देगी कांग्रेस, संगठन की मजबूती पर जोर

Tue, 25 Aug 2026 05:54 PM IST
चण्डीगढ़-हरियाणा ब्यूरो
Chandigarh-Haryana Bureau चण्डीगढ़-हरियाणा ब्यूरो
Updated Tue, 25 Aug 2026 05:54 PM IST
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झज्जर में कांग्रेस प्रदेश प्रभारी संजय दत्त व प्रदेशाध्यक्ष राव नरेंद्र ने चार विधानसभा क्षेत्रों के नेताओं-कार्यकर्ताओं से किया संवाद

अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। हरियाणा कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के बाद संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने की कवायद तेज कर दी है। इसी क्रम में मंगलवार को झज्जर में पार्टी के प्रदेश प्रभारी संजय दत्त व प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने चार विधानसभा क्षेत्रों के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ अलग-अलग संवाद बैठकें कीं। झज्जर, बेरी, बहादुरगढ़ और बादली के संगठन की स्थिति, राजनीतिक चुनौतियों और जनहित के मुद्दों पर चर्चा के बाद जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक भी हुई।

बैठक में संगठन को मजबूत करने के साथ युवाओं के बीच बेरोजगारी के मुद्दे को धार देने पर जोर रहा। राव नरेंद्र सिंह ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि युवाओं को रोजगार देने में विफलता के कारण देश का जनसांख्यिकीय लाभ जनसांख्यिकीय संकट में बदल रहा है। उन्होंने दावा किया कि 8.7 करोड़ युवा रोजगार, शिक्षा या प्रशिक्षण से बाहर हैं और केवल 8.25 प्रतिशत युवाओं के पास रोजगार के लिए जरूरी कौशल है।
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संजय दत्त ने राहुल गांधी के छात्रों की गूंज अभियान को युवाओं की आवाज मजबूत करने का माध्यम बताया। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी, शिक्षा और कौशल के सवालों को गांव, कस्बे और विश्वविद्यालयों तक ले जाया जाएगा। बैठकों में विधायक रघुवीर सिंह कादयान, गीता भुक्कल और कुलदीप वत्स समेत जिला एवं प्रदेश कांग्रेस के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। पार्टी ने साफ संकेत दिया कि संगठन विस्तार के साथ युवा और रोजगार से जुड़े मुद्दे को राजनीतिक अभियान का हिस्सा बनाया जाएगा।
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