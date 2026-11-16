Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Chandigarh-Haryana News ›   Approval granted for a 2.75 km-long, 6-lane corridor at Sohna Chowk

Chandigarh-Haryana News: सोहना चौक पर 2.75 किलोमीटर लंबे 6-लेन कॉरिडोर को मंजूरी

Mon, 16 Nov 2026 06:53 PM IST
चण्डीगढ़-हरियाणा ब्यूरो
Chandigarh-Haryana Bureau चण्डीगढ़-हरियाणा ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 06:53 PM IST
विज्ञापन
चंडीगढ़। नूंह जिले के सोहना चौक पर 2.75 किलोमीटर लंबे 6-लेन एलिवेटेड कॉरिडोर को मंजूरी मिल गई है। यह एलिवेटेड कॉरिडोर एनएच-919 और एनएच-248ए के जंक्शन पर बनेगा। इससे सोहना में यातायात व्यवस्था में सुधार होगा। गुरुग्राम-नूंह के बीच गुजरने वाले यातायात को स्थानीय और क्रॉस ट्रैफिक से अलग किया जा सकेगा। वाहनों का आवागमन अधिक सुगम और निर्बाध होगा।
विज्ञापन

लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगवा ने इसके लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का आभार जताया। गंगवा ने परियोजना की जानकारी देते हुए कहा कि इस पर 340.78 करोड़ रुपये खर्च होंगे। यह कॉरिडोर सोहना क्षेत्र में यातायात को सुगम बनाएगा। क्षेत्र में बढ़ते यातायात और तेजी से हो रहे शहरीकरण के कारण यह परियोजना महत्वपूर्ण है। कॉरिडोर बनने से सोहना चौक पर यातायात का दबाव कम होगा। सड़क की क्षमता बढ़ेगी और यात्रियों के समय की बचत होगी। दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे और केएमपी एक्सप्रेसवे से क्षेत्र का जुड़ाव और बेहतर होगा। यह परियोजना क्षेत्र की भविष्य की जरूरतों के लिए भी बेहतर सड़क संपर्क उपलब्ध कराएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed