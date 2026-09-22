हरियाणा में प्रशासनिक फेरबदल: पांच IAS समेत आठ अधिकारियों का तबादला, यश गर्ग को हारर्टोन का अतिरिक्त कार्यभार

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आदेश के मुताबिक, वरिष्ठ आईएएस अधिकारी यश गर्ग को हारर्टोन के प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है, जबकि राजनारायण कौशिक को इस पद से हटाकर हरियाणा राज्य वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन का एमडी और सचिवालय स्थापना का सचिव बनाया गया है। वहीं मणि राम शर्मा को हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है।डॉ. मुनीश नागपाल को स्वास्थ्य विभाग में विशेष सचिव नियुक्त किया गया है। युवा आईएएस अधिकारी अनिरुद्ध यादव को नई बनाई गई अर्बन चैलेंज फंड स्कीम के मिशन डायरेक्टर की अतिरिक्त जिम्मेदारी मिली है।दो एचसीएस अधिकारियों कंवर सिंह और म्यंक वर्मा के बीच भी अदला-बदली की गई है। कंवर सिंह अब फूड एंड ड्रग्स प्रशासन में संयुक्त निदेशक और आयुष्मान भारत हरियाणा में संयुक्त सीईओ होंगे, जबकि म्यंक वर्मा को शहरी स्थानीय निकाय विभाग में संयुक्त निदेशक बनाया गया है। इसके अलावा नसीब कुमार को हरियाणा विमुक्त जाति विकास बोर्ड का सदस्य सचिव नियुक्त किया गया है।