Bhiwani News: वृद्धा की हत्या में शामिल महिला पकड़ी

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

गांव धनाना में 25 सितंबर को खेत में प्यारी देवी और उसके बेटे राजेश पर ट्रैक्टर चढ़ाने की सूचना पुलिस को मिली थी। हादसे में प्यारी देवी की मौके पर ही मौत हो गई जबकि 38 वर्षीय राजेश घायल हो गया था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया और साक्ष्य जुटाए। शिकायतकर्ता सोनू निवासी धनाना की शिकायत पर संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी।पुलिस प्रवक्ता अभिषेक यादव ने बताया कि पूनम मारपीट की घटना में शामिल थी। थाना सदर प्रभारी निरीक्षक महाबीर सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने 26 सितंबर को मुख्य आरोपी अमित उर्फ देसी और उसके भाई सुमित निवासी धनाना को गिरफ्तार किया था।दोनों को न्यायालय में पेश कर एक दिन के रिमांड पर लिया गया था। पुलिस ने अमित उर्फ देसी और सुमित से वारदात में इस्तेमाल ट्रैक्टर और एक डंडा बरामद किया था। रिमांड पूरा होने के बाद दोनों आरोपियों को न्यायालय ने जेल भेजने के आदेश दिए।