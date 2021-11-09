फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Bhiwani News ›   Special Gram Sabhas will be held today in the district's 312 Gram Panchayats.

Bhiwani News: जिले की 312 ग्राम पंचायतों में आज होंगी विशेष ग्राम सभाएं

Fri, 02 Oct 2026 01:46 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 01:46 AM IST
विज्ञापन
Special Gram Sabhas will be held today in the district's 312 Gram Panchayats.
भिवानी। सेवा संकल्प अभियान के तहत दो अक्तूबर को जिले की सभी 312 ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभाएं होंगी। इनमें गांवों के समग्र विकास के साथ पेयजल, स्वच्छता, ग्राम पंचायत विकास योजना और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति की समीक्षा की जाएगी।
विज्ञापन

डीसी साहिल गुप्ता ने ग्राम सभाओं के लिए विभिन्न विभागों के अधिकारियों की ड्यूटी लगाकर उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं। ग्राम सभाएं सुबह 11 बजे और दोपहर बाद दो बजे होंगी। इनमें गांव को बाल विवाह मुक्त बनाने और पात्र लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने पर भी चर्चा होगी।
विज्ञापन

डीसी ने बताया कि महाग्राम पंचायतों में वरिष्ठ अधिकारी विशेष रूप से मौजूद रहेंगे। एडीसी दीपक बाबू लाल करवा तोशाम, रविंद्र दलाल बड़सी गुजरान व बड़सी जाटान और डीडीपीओ सोमबीर कादयान चांग में उपस्थित रहेंगे। बिजली, जनस्वास्थ्य, शिक्षा, भू-संरक्षण, बागवानी, महिला एवं बाल विकास, कृषि, क्रीडा और सौर ऊर्जा विभागों के अधिकारी-कर्मचारी भी ग्राम सभाओं में मौजूद रहेंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन


पेयजल, स्वच्छता और विकास कार्यों की होगी समीक्षा
ग्राम सभाओं में पेयजल आपूर्ति, गंदे पानी की निकासी व प्रबंधन, अमृत सरोवर, जलभराव और जल निकासी की समस्याओं की समीक्षा होगी। जल अर्पण अभियान के तहत जल जीवन मिशन के सहयोग से हर घर जल व्यवस्था की स्थिति देखी जाएगी। स्वच्छता और ठोस कचरा प्रबंधन की समीक्षा कर गांव को स्वच्छ व कचरा मुक्त बनाने के उपाय किए जाएंगे। सरकारी भवनों के रखरखाव और ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्ज विकास कार्यों की स्थिति भी जांची जाएगी।

स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत पंच, सरपंच, सफाई मित्र, स्वयं सहायता समूह, युवा क्लब, पुस्तकालय, अधिकारी, स्काउट्स एवं गाइड्स, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और गणमान्य लोगों के साथ स्वच्छता की प्रगति की समीक्षा होगी। वीबी जीरामजी योजना के तहत अधिक से अधिक विकास कार्य कराने, गांव को पूर्ण रूप से बाल विवाह मुक्त बनाने तथा परिवार पहचान पत्र में आय आदि के सत्यापन व जांच पर भी चर्चा की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed