Bhiwani News: अशोका मार्ग पर 25 लाख से बनेगी नई सड़क, 1 किमी में गड्ढों का झंझट खत्म

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हांसी गेट से बीटीएम चौक तक सड़क की पुरानी ऊपरी लेयर उखाड़ने का काम किया जा चुका है। अब इस पर तारकोल की नई लेयर डाली जाएगी। करीब चार साल पहले बनी इस सड़क पर वाहनों की लगातार आवाजाही से कई जगह गड्ढे हो गए थे।रिहायशी कॉलोनी के लोगों ने सड़क के बीच से गुजर रही पानी की लाइनों में कनेक्शन की लीकेज ठीक कराने के लिए भी कई जगह सड़क क्षतिग्रस्त कर दी थी। इससे मार्ग की हालत और खराब हो गई थी और वाहन चालकों को आवाजाही के दौरान हिचकोले खाने पड़ रहे थे।विभाग ने सड़क की खस्ताहाल स्थिति को देखते हुए करीब 25 लाख रुपये का एस्टीमेट तैयार किया था। मंजूरी के बाद टेंडर कराकर वर्क ऑर्डर जारी किया गया।खस्ताहाल सड़कों पर लगेगा पेचवर्क का मरहमबारिश के दौरान शहर के जिन हिस्सों में सड़कों की हालत खस्ता बनी है वहां भी पेचवर्क का काम शुरू होगा। हाल ही में बनी जिन सड़कों की ऊपरी परत बारिश में वाहनों की आवाजाही से क्षतिग्रस्त हुई है वहां काम संबंधित एजेंसी के माध्यम से कराया जाएगा। शहर की सड़कों पर बने गड्ढों को पाटने के लिए जिला प्रशासन की ओर से संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिए जा चुके हैं।अशोका मार्ग के नवीनीकरण का काम किया जा रहा है। इस मार्ग पर सड़क की पुरानी लेयर की जगह तारकोल की मजबूत लेयर डाली जाएगी। कई जगह से सड़क क्षतिग्रस्त हालत में थी, इसी के चलते विभाग ने इसके वर्क ऑर्डर जारी कर काम शुरू कराया है। करीब दस दिन में सड़क निर्माण का काम भी पूरा कर लिया जाएगा। -लोकेश कुमार, कार्यकारी अभियंता, पीडब्ल्यूडी, भिवानी