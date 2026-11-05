Bhiwani News: शुभम हत्याकांड के तीन और आरोपी गिरफ्तार, अब तक आठ पकड़े

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शिकायतकर्ता के अनुसार उसका भाई शुभम एक नवंबर की रात करीब नौ बजे अपने दोस्तों के साथ गाड़ी में बैठकर गया था। जब वह गाड़ी से नीचे उतरा तो वहां पहले से मौजूद युवकों ने उस पर लाठी-डंडों और अन्य हथियारों से हमला कर दिया। मारपीट में शुभम गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे उपचार के लिए हिसार के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।शिकायत के आधार पर थाना बवानीखेड़ा में संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की गई थी। जांच अधिकारी पवन कुमार ने मामले में तीन और आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से वारदात में इस्तेमाल तीन डंडे बरामद किए। पुलिस प्रवक्ता अभिषेक यादव ने बताया कि इससे पहले मामले में पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है।तीनों आरोपियों को वीरवार को न्यायालय में पेश किया गया जहां से उन्हें जिला कारागार भेजने के आदेश दिए गए। वारदात में शामिल अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही है।