Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Bhiwani News ›   Three companies will conduct recruitment at the employment office tomorrow.

Bhiwani News: रोजगार कार्यालय में तीन कंपनियां कल करेंगी भर्ती

Tue, 17 Nov 2026 12:34 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 17 Nov 2026 12:34 AM IST
विज्ञापन
Three companies will conduct recruitment at the employment office tomorrow.
भिवानी। डीसी साहिल गुप्ता के मार्गदर्शन में जिला रोजगार कार्यालय 18 नवंबर को एक दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन करेगा। यह मेला जिला रोजगार कार्यालय परिसर में सुबह 10 बजे से शुरू होगा। जिला रोजगार अधिकारी दिनेश ने बताया कि इस मेले में तीन प्रमुख कंपनियां भाग ले रही हैं। इनमें आईसीआईसीआई बैंक, श्रीश्याम बायोफर्टिलाइजर और पुखराज हेल्थकेयर शामिल हैं। ये कंपनियां लड़के और लड़कियों दोनों के लिए विभिन्न पदों पर भर्तियां करेंगी। चयनित कर्मचारियों को बेहतर भविष्य निर्माण के लिए कई आकर्षक सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी। इच्छुक अभ्यर्थियों को अपना रोजगार विभाग का पंजीकरण कार्ड और सभी मूल शैक्षणिक व पहचान दस्तावेज साथ लाने होंगे। जिला रोजगार अधिकारी ने क्षेत्र के योग्य युवाओं से इस अवसर का अधिक से अधिक लाभ उठाने का आह्वान किया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed