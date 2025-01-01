Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Bhiwani News ›   Patwari arrested while accepting a bribe of Rs 2,200

Bhiwani News: 2200 रुपये की रिश्वत लेता पटवारी गिरफ्तार

Tue, 17 Nov 2026 12:29 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 17 Nov 2026 12:29 AM IST
विज्ञापन
Patwari arrested while accepting a bribe of Rs 2,200
 आरोपी पटवारी कृष्ण।
तोशाम (भिवानी)। जमीन का विरासत इंतकाल दर्ज करने और उसकी कॉपी देने के बदले 4200 रुपये की रिश्वत मांगने वाले दरियापुर के पटवारी कृष्ण कुमार को एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) की टीम ने सोमवार को गिरफ्तार कर लिया।
विज्ञापन

आरोपी पहले ही 2000 रुपये ले चुका था और शेष 2200 रुपये लेते हुए टीम ने उसे तोशाम तहसील स्थित पटवारियों के कार्यालय से रंगे हाथों पकड़ लिया।
गांव दरियापुर निवासी और फिलहाल भिवानी में रह रहे ओमप्रकाश ने एसीबी निरीक्षक जगजीत सिंह को शिकायत दी थी। शिकायत में बताया कि वह अपने गांव में अपनी जमीन का विरासत का इंतकाल दर्ज करवाना चाहता है। इसके बदले पटवारी कृष्ण कुमार उससे 4200 रुपये की मांग कर रहा है। आरोपी 2000 रुपये पहले ही रिश्वत के रूप में ले चुका था।
विज्ञापन

शिकायत मिलने के बाद एसीबी भिवानी की टीम ने सोमवार को योजनाबद्ध तरीके से जाल बिछाया। निरीक्षक जगजीत सिंह के नेतृत्व में टीम गठित की गई और उपमंडल कृषि अधिकारी भिवानी संजय मक्कड़ को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया। इसके बाद शिकायतकर्ता ओमप्रकाश ने पटवारी कृष्ण कुमार को इंतकाल दर्ज कराने के लिए शेष 2200 रुपये दिए। इसी दौरान टीम ने उसे मौके पर ही रंगे हाथों पकड़ लिया।
विज्ञापन
विज्ञापन

एसीबी टीम ने ड्यूटी मजिस्ट्रेट संजय मक्कड़ की मौजूदगी में एसडीएम कार्यालय तोशाम स्थित पटवारियों के कार्यालय से आरोपी को गिरफ्तार किया। निरीक्षक जगजीत सिंह ने बताया कि आरोपी पटवारी कृष्ण कुमार के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत अभियोग दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed