भाजपा जिनसे दीये जलवा रही, वही उसका दिवाला निकालेंगे : अभय

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अभय चौटाला सोमवार को इनेलो जिलाध्यक्ष अशोक ढाणी माहू के आकस्मिक निधन पर शोक जताने पहुंचे। उन्होंने परिजनों को सांत्वना दी। मीडिया से बातचीत में उन्होंने 27 सितंबर को नूंह में जननायक देवीलाल की जयंती पर होने वाली रैली को ऐतिहासिक बताया। भूपेंद्र हुड्डा पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि जो खुद को बड़ी राजनीतिक ताकत मानते थे वे अब लोगों की चौखट पर नाक रगड़ रहे हैं। उनके अनुसार हुड्डा ने राव इंद्रजीत, सैलजा, कुलदीप और अशोक तंवर को कोहनी मारी और अगला नंबर दीपेंद्र का है।मुख्यमंत्री नायब सैनी के पंजाब दौरों पर अभय ने कटाक्ष करते हुए कहा कि उन्हें हरियाणा में कोई बुलाता नहीं इसलिए खाली बैठे हैं। कोई बुलाएगा तो चले जाएंगे।