Bhiwani News: वायरस ने पकड़ी रफ्तार... 34 स्वाइन फ्लू से संक्रमित मिले, शुक्रवार को छह नए मरीजों के नमूने जांच के लिए भेजे
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी Updated Sat, 26 Sep 2026 12:27 AM IST
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भिवानी। जिले में स्वाइन फ्लू और इन्फ्लूएंजा के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। जांच के लिए भेजे गए 54 सैंपलों में 34 मरीजों की रिपोर्ट संक्रमित मिली है। इनमें स्वाइन फ्लू एच1एन1 के 20, एच3एन2 का एक, इन्फ्लूएंजा ए के 12 और इन्फ्लूएंजा बी का एक मरीज शामिल है। वहीं 9 सैंपलों की रिपोर्ट अभी लंबित है।
चौधरी बंसीलाल जिला नागरिक अस्पताल में संक्रमण को देखते हुए सतर्कता बढ़ा दी गई है। शुक्रवार को छह नए मरीजों के सैंपल जांच के लिए नागरिक अस्पताल हिसार भेजे गए। वर्तमान में एक मरीज की हालत गंभीर होने के कारण अस्पताल में भर्ती है। विशेषज्ञ चिकित्सकों की निगरानी में उसका उपचार चल रहा है। जिले में अब तक 28 मरीज संक्रमण से पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं।
मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. रघुबीर शांडिल्य ने बताया कि मौसम में बदलाव और तापमान में उतार-चढ़ाव से इन्फ्लूएंजा और स्वाइन फ्लू के वायरस सक्रिय हो रहे हैं। नागरिक अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड को अलर्ट मोड पर रखा गया है। जरूरी दवाइयों का पर्याप्त स्टॉक भी सुनिश्चित किया जा रहा है।
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उन्होंने बताया कि लंबित सैंपलों की रिपोर्ट आने के बाद स्थिति और स्पष्ट होगी। सीएमओ ने लोगों से घबराने के बजाय सतर्कता बरतने की अपील की है। सतर्कता जरूरी है और सावधानी बरतें।
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चौधरी बंसीलाल जिला नागरिक अस्पताल में संक्रमण को देखते हुए सतर्कता बढ़ा दी गई है। शुक्रवार को छह नए मरीजों के सैंपल जांच के लिए नागरिक अस्पताल हिसार भेजे गए। वर्तमान में एक मरीज की हालत गंभीर होने के कारण अस्पताल में भर्ती है। विशेषज्ञ चिकित्सकों की निगरानी में उसका उपचार चल रहा है। जिले में अब तक 28 मरीज संक्रमण से पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं।
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मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. रघुबीर शांडिल्य ने बताया कि मौसम में बदलाव और तापमान में उतार-चढ़ाव से इन्फ्लूएंजा और स्वाइन फ्लू के वायरस सक्रिय हो रहे हैं। नागरिक अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड को अलर्ट मोड पर रखा गया है। जरूरी दवाइयों का पर्याप्त स्टॉक भी सुनिश्चित किया जा रहा है।
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उन्होंने बताया कि लंबित सैंपलों की रिपोर्ट आने के बाद स्थिति और स्पष्ट होगी। सीएमओ ने लोगों से घबराने के बजाय सतर्कता बरतने की अपील की है। सतर्कता जरूरी है और सावधानी बरतें।