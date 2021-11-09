Bhiwani News: क्रेडिट कार्ड से सर्विस चार्ज हटाने का झांसा देकर 4.56 लाख की ठगी करने का आरोपी दबोचा

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नरेश निवासी शांति नगर भिवानी शहर में ज्वेलर्स की दुकान चलाता है। उसने करीब एक माह पहले क्रेडिट कार्ड बनवाया था। इसके बाद उसके मोबाइल पर एक नंबर से फोन आया। व्हाट्सएप वीडियो कॉल करने वाले व्यक्ति ने खुद को बैंक अधिकारी बताया। उसने कहा कि क्रेडिट कार्ड पर 28 हजार रुपये का सर्विस चार्ज लगा है। सर्विस चार्ज हटाने का झांसा देकर आरोपी ने शिकायतकर्ता से मोबाइल पर एक नंबर डायल करवाया। इसके बाद उसके मोबाइल पर क्रेडिट कार्ड से रुपये कटने के संदेश आने लगे।अलग-अलग ट्रांजेक्शन के जरिए उसके कार्ड से कुल 4,56,626 रुपये निकाल लिए गए। शिकायत के आधार पर थाना साइबर क्राइम भिवानी में अभियोग दर्ज कर जांच शुरू की गई। पुलिस अधीक्षक मयंक मिश्रा ने साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी के निर्देश दिए थे। एएसआई विजय कुमार ने 24 सितंबर को कार्रवाई करते हुए हसीन को भिवानी से गिरफ्तार किया। प्रारंभिक पूछताछ में हसीन ने बताया कि इस मामले में पहले गिरफ्तार अफजल को वह बैंक खाता उपलब्ध कराता था। इसके बदले उसे 15 हजार रुपये प्रतिमाह मिलते थे। संवाद