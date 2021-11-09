Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Bhiwani News ›   The four-day Chhath Mahapuja festival will begin on November 13 with 'Nahay-Khay'; passenger pressure on trains has increased

Bhiwani News: 13 नवंबर को नहाय-खाय से आरंभ होगा चार दिवसीय छठ महापूजा पर्व, ट्रेनों में बढ़ा यात्री दबाव

Wed, 11 Nov 2026 01:13 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी Updated Wed, 11 Nov 2026 01:13 AM IST
विज्ञापन
The four-day Chhath Mahapuja festival will begin on November 13 with 'Nahay-Khay'; passenger pressure on trains has increased
भिवानी। चार दिनों तक चलने वाले छठ महापूजा पर्व की 13 नवंबर से शुरूआत हो जाएगी। इसको लेकर बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश से काम के सिलसिले में आए बड़ी संख्या में प्रवासी परिवार अपने घरों की ओर जा रहे हैं। इसलिए भिवानी रेलवे स्टेशन से गोरखपुर, दिल्ली की तरफ जाने वाली ट्रेनों में यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है।
विज्ञापन

इस बार छठ महापर्व की शुरूआत 13 नवंबर से होगी। 13 नवंबर को नहाय खाय और 14 नवंबर खरना, 15 नवंबर को संध्या अर्घ्य और 16 नवंबर को उषा अर्घ्य और पारण की विधि पूर्व होगी।
विज्ञापन

भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधाओं के लिए अतिरिक्त ट्रेनों का संचालन किया है। छठ पर्व को लेकर ट्रेनों में एडवांस बुकिंग भी फुल हो चुकी हैं वहीं भिवानी जंक्शन पर अपने घर लौटने के लिए रेल यात्रियों का दबाव रोजाना बढ़ रहा है। ट्रेनों में दैनिक रेल यात्रियों के साथ बुजुर्ग, महिला व बच्चों को भी सफर की मुश्किलें बढ़ गई हैं। हालांकि रेलवे की तरफ से ट्रेनों में अतिरिक्त डिब्बे भी बढ़ाए गए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

भिवानी स्टेशन से दिल्ली के रास्ते बिहार जाने वाले यात्री बांकेबिहारी, लालचंद, मुरारीलाल, छबीलदास, प्रमोद मिश्रा ने बताया कि छठ महा पर्व पर घर जाने के लिए उन्होंने पहले ही टिकट बुक करवा ली थी। इसलिए वे भिवानी से दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली से ट्रेन बदल कर अपने घर तक पहुंचेंगे।

वहीं बीकानेर रेल उपभोक्ता सलाहकार समिति के सदस्य हरीश गोस्वामी ने बताया कि छठ महापर्व को लेकर अधिकांश ट्रेनें दिल्ली से होकर अन्य प्रांतों तक जाती हैं। लेकिन भिवानी से गोरखपुर और दिल्ली की ट्रेनों में प्रवासी परिवारों के लिए अतिरिक्त यात्री सुविधाओं का विस्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि छठ महापर्व पर जाने और फिर लौटने के लिए भी रेलवे द्वारा जरूरी कदम उठाए गए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed