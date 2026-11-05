Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Bhiwani News ›   Super Brain Yoga will enhance concentration; tips provided to help avoid mind fog

Bhiwani News: सुपर ब्रेन योग से बढ़ेगी एकाग्रता, माइंड फॉग से बचाव के बताए उपाय

Thu, 05 Nov 2026 10:37 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी Updated Thu, 05 Nov 2026 10:37 PM IST
विज्ञापन
Super Brain Yoga will enhance concentration; tips provided to help avoid mind fog
सीबीएलयू में आयोजित सेमिनार के दौरान मंच पर योग करते विद्यार्थी। 
भिवानी। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय (सीबीएलयू) में आयोजित विशेष सेमिनार में सुपर ब्रेन योग के जरिए एकाग्रता बढ़ाने और माइंड फॉग से बचाव के उपाय बताए गए। वीरवार को पुराने परिसर के राधाकृष्णन सभागार में योग एवं नेचुरोपैथी विभाग की ओर से आयोजित सेमिनार में आंध्र प्रदेश से पहुंचे वक्ता जीवन राव ने विद्यार्थियों और शैक्षणिक स्टाफ को प्राचीन एवं आधुनिक योग तकनीकों की जानकारी दी।
विज्ञापन

सेमिनार में विद्यार्थियों ने मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े सवाल पूछे। एमएससी योग प्रथम सत्र की छात्रा कल्पना ने माइंड फॉग (मानसिक धुंधलापन) के कारणों और समाधान को लेकर सवाल किया। जीवन राव ने बताया कि मानसिक तनाव, अनियमित खानपान, असंतुलित जीवनशैली, अत्यधिक स्क्रीन टाइम और पर्याप्त नींद न लेना इसके प्रमुख कारण हैं। इससे एकाग्रता, याददाश्त और मानसिक स्पष्टता प्रभावित होती है।
विज्ञापन


सुपर ब्रेन योग और नाड़ी शोधन के बताए फायदे
जीवन राव ने बताया कि सुपर ब्रेन योग में कानों के निचले हिस्सों को पकड़कर उठक-बैठक की जाती है। उनके अनुसार यह तकनीक मस्तिष्क के दोनों गोलार्धों को सक्रिय और संतुलित करने में सहायक है। नाड़ी शोधन प्राणायाम से मस्तिष्क की कोशिकाओं तक ऑक्सीजन का संचार बेहतर होता है और विचारों में स्पष्टता आती है। सेमिनार के अंत में विद्यार्थियों और स्टाफ सदस्यों ने सामूहिक रूप से सुपर ब्रेन पावर योग का अभ्यास किया। इस अवसर पर डीन यूथ वेलफेयर डॉ. सुरेश मलिक, डॉ. सुनील भारद्वाज, डॉ. शारदा कालरा और डॉ. नवीन मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed