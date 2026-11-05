Bhiwani News: दिवाली पर सुरक्षा के लिए देवीलाल चौक पर पुलिस की विशेष तैनाती
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी Updated Thu, 05 Nov 2026 10:50 PM IST
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लोहारू। दिवाली पर शहर में शांति और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला पुलिस ने विशेष इंतजाम किए हैं। देवीलाल चौक पर पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है जबकि बाजारों, सार्वजनिक स्थानों और प्रमुख मार्गों पर भी निगरानी रखी जाएगी।
थाना प्रभारी इंस्पेक्टर सत्यनारायण ने बताया कि त्योहार के दौरान बाजारों और सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट है। पुलिसकर्मियों को सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने और कानून व्यवस्था सुचारू रखने के निर्देश दिए गए हैं। प्रमुख स्थानों पर तैनात पुलिसकर्मी आने-जाने वाले लोगों और वाहनों पर नजर रखेंगे।
उन्होंने बताया कि थाना लोहारू की एसएचओ पेट्रोलिंग गाड़ी लगातार शहर में गश्त करेगी। इसके अलावा पुलिस राइडर मुख्य बाजारों, मार्गों और संवेदनशील स्थानों पर निगरानी रखेंगे। किसी भी संदिग्ध गतिविधि या कानून व्यवस्था से जुड़ी सूचना मिलने पर पुलिस तुरंत कार्रवाई करेगी।
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थाना प्रभारी इंस्पेक्टर सत्यनारायण ने बताया कि त्योहार के दौरान बाजारों और सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट है। पुलिसकर्मियों को सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने और कानून व्यवस्था सुचारू रखने के निर्देश दिए गए हैं। प्रमुख स्थानों पर तैनात पुलिसकर्मी आने-जाने वाले लोगों और वाहनों पर नजर रखेंगे।
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उन्होंने बताया कि थाना लोहारू की एसएचओ पेट्रोलिंग गाड़ी लगातार शहर में गश्त करेगी। इसके अलावा पुलिस राइडर मुख्य बाजारों, मार्गों और संवेदनशील स्थानों पर निगरानी रखेंगे। किसी भी संदिग्ध गतिविधि या कानून व्यवस्था से जुड़ी सूचना मिलने पर पुलिस तुरंत कार्रवाई करेगी।
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