Bhiwani News: दांतों की नियमित सफाई से बचेंगी कई गंभीर बीमारियां, जागरूकता पखवाड़ा शुरू

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अभियान के तहत अस्पताल परिसर के अलावा बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और शहर के विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर भी लोगों को दांतों की सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जाएगा। डेंटल ओपीडी में दंत विशेषज्ञों ने मरीजों और तीमारदारों को बताया कि मुंह और दांतों की नियमित सफाई नहीं करने से कई तरह की गंभीर बीमारियां हो सकती हैं।चिकित्सकों ने बीड़ी, गुटखा, तंबाकू और अन्य नशीले पदार्थों के सेवन से बचने की सलाह दी। इनके सेवन से मुंह के कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियों का खतरा रहता है। बच्चों के दांतों की सेहत को लेकर भी अभिभावकों को जागरूक किया गया।डॉक्टरों ने बच्चों को अत्यधिक मीठा, टॉफी, चॉकलेट और बेकरी आइटम देने से बचने की सलाह दी क्योंकि इससे दांतों में कैविटी और सड़न हो सकती है। माता-पिता को बच्चों को रोजाना सही तरीके से ब्रश कराने की सलाह दी गई, ताकि दूध के दांत सुरक्षित रहें और भविष्य में आने वाले स्थायी दांत भी स्वस्थ रहें।जागरूकता कार्यक्रम में डॉ. विनोद पंवार, डॉ. नीतू, डॉ. लता, डॉ. प्रीति, डॉ. रिचा और डॉ. राजिंदर कौर सहित दंत विशेषज्ञ और स्वास्थ्य कर्मी मौजूद रहे।एक से 15 सितंबर तक चलने वाले पखवाड़े में लोगों को बीड़ी, गुटखा, तंबाकू और अन्य नशीले पदार्थों से बचने के लिए जागरूक किया जाएगा। बच्चों को अत्यधिक मीठा, टॉफी, चॉकलेट और बेकरी आइटम देने से बचने तथा रोजाना सही तरीके से ब्रश कराने की सलाह दी जाएगी। अस्पताल परिसर के अलावा बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और शहर के विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर भी लोगों को दांतों की सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जाएगा।