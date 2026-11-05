Bhiwani News: दुकान पर छापा, 1110 किलो पटाखे जब्त

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जांच अधिकारी उग्रसैन ने बताया कि एएसआई संजय पुलिस टीम के साथ बस अड्डे के पास गश्त पर थे। उन्हें सूचना मिली कि राजसिंह अपनी दुकान पर अवैध रूप से पटाखे बेच रहा है। पुलिस टीम ने फायर ब्रिगेड टीम को साथ लेकर दुकान पर छापा मारा। तलाशी के दौरान दुकान में भारी मात्रा में पटाखे मिले। आरोपी से भंडारण और बिक्री संबंधी लाइसेंस व परमिट मांगा जो दे नहीं सका। पुलिस ने पटाखों को कब्जे में ले लिया। इनक वजन 1110 किलोग्राम निकला।TemplateImage AttachmentPhoto ManagerSocial MediaMetadataAttach DocumentTranslateBackupAgencyAIQrCodeAttch Audio/VideoLast Version