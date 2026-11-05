Bhiwani News: दुकान पर छापा, 1110 किलो पटाखे जब्त
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी Updated Thu, 05 Nov 2026 10:45 PM IST
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बहल (भिवानी)।पटाखों का अवैध भंडारण और बिक्री करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने वीरवार को ट्रस्ट मार्केट स्थित एक दुकान पर छापा मारकर 1110 किलोग्राम पटाखे बरामद किए। दुकानदार राजसिंह निवासी मतानी के खिलाफ विस्फोटक अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की है।
जांच अधिकारी उग्रसैन ने बताया कि एएसआई संजय पुलिस टीम के साथ बस अड्डे के पास गश्त पर थे। उन्हें सूचना मिली कि राजसिंह अपनी दुकान पर अवैध रूप से पटाखे बेच रहा है। पुलिस टीम ने फायर ब्रिगेड टीम को साथ लेकर दुकान पर छापा मारा। तलाशी के दौरान दुकान में भारी मात्रा में पटाखे मिले। आरोपी से भंडारण और बिक्री संबंधी लाइसेंस व परमिट मांगा जो दे नहीं सका। पुलिस ने पटाखों को कब्जे में ले लिया। इनक वजन 1110 किलोग्राम निकला।
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