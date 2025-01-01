Bhiwani News: प्रदूषण घोंट रहा दम, एक्यूआई पहुंचा 280

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दीवाली से पहले ही हवा में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। लोगों को सांस लेने में परेशानी और आंखों में जलन का सामना करना पड़ रहा है। बुधवार दोपहर धूप खिलने के बावजूद हवा में धुंध छाई रही। मुख्य मार्गों पर दौड़ते वाहनों के आगे भी धुंध जैसा नजारा दिखाई दिया।ग्रेप-2 लागू होने के बाद सड़कों पर धूल रोकने और निर्माण कार्यों में सावधानी बरतने के निर्देश उपायुक्त और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से जारी किए गए हैं। इसके बावजूद संबंधित विभागों ने इन पर अमल शुरू नहीं किया है। सिटी स्टेशन पर चल रहे निर्माण कार्य के दौरान भारी वाहनों की आवाजाही से धूल उड़ रही है। चिड़ियाघर रोड समेत शहर के किसी भी मार्ग पर पानी का छिड़काव नहीं हो रहा है।नगर परिषद के पास छिड़काव के लिए अपनी मशीनें होने के बावजूद एहतियाती कदम नहीं उठाए गए हैं। शहर में खुले में कूड़ा पड़ा है और उसे जलाया भी जा रहा है। तोशाम बाईपास पर मिट्टी से भरे ट्रैक्टर-ट्रॉली दिनभर दौड़ते हैं। इनसे मिट्टी और रेत सड़क पर फैल रहे हैं लेकिन इन्हें रोकने-टोकने वाला कोई नहीं है।नगर परिषद आज से कराएगी पानी का छिड़कावनगर परिषद वीरवार से शहर के मुख्य मार्गों पर एंटी स्मॉग गन मशीन के जरिए पानी का छिड़काव कराएगी। इस संबंध में संबंधित कर्मचारियों को निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा संबंधित विभागों के साथ मिलकर नगर परिषद ग्रेप-2 के आदेशों को लागू कराने में पूरा सहयोग करेगा। -हरबीर सिंह, जिला नगर आयुक्त, नगर परिषद भिवानीबुधवार को दिनभर ऐसा रहा एक्यूआईसमय एक्यूआईसुबह 6 बजे 519सुबह 8 बजे 518सुबह 10 बजे 568सुबह 11 बजे 495दोपहर 2 बजे 338शाम 4 बजे 276शाम 5:30 बजे 274औसत 280तारीख एक्यूआई28 अक्तूबर 11529 अक्तूबर 11130 अक्तूबर 4831 अक्तूबर 481 नवंबर 1082 नवंबर 1123 नवंबर 2264 नवंबर 280