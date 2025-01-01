Bhiwani News: बोर्ड परीक्षाओं के नकल-मुक्त एवं पारदर्शी संचालन को लेकर जिला शिक्षा अधिकारियों को दिए आवश्यक निर्देश

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यह बात हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के सचिव दीपक बाबूलाल करवा ने बुधवार को बोर्ड मुख्यालय पर आयोजित जिला शिक्षा अधिकारियों की बैठक में कही। बोर्ड सचिव द्वारा जिला शिक्षा अधिकारियों को हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी व डीएलएड एवं अन्य परीक्षाओं के संचालन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि सभी जिला शिक्षा अधिकारी हरियाणा को नकल मुक्त प्रदेश बनाने के लिए एकजुट होकर हरसंभव प्रयास करें। परीक्षाओं में नकल से प्रदेश की छवि धूमिल होती है और नकल की आदत विद्यार्थियों को शैक्षिणक तौर पर खोखला कर देती है। इसलिए परीक्षाओं का नकल रहित संचालन करवाकर शिक्षा व परीक्षा के स्तर को ऊंचा उठाएं।उन्होंने कहा कि परीक्षा ड्यूटी अनिवार्य है, इसलिए सभी जिला शिक्षा अधिकारी उनके अधीन विद्यालयों में से नियुक्त प्राचार्य, मुख्याध्यापक, प्रवक्ता को हर अवस्था में स्पेयर करें एवं नकल मुक्त परीक्षा संचालन के लिए प्रभावी कदम उठाएं। परीक्षा की गरिमा एवं विश्वसनीयता बनाए रखने में अपनी जिम्मेदारी का पूरी निष्ठा से निर्वहन करें। परीक्षा ड्यूटी में कोताही बरतने पर संबंधित के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाएगी।