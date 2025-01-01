Bhiwani News: महंत बुलबुल, महक और टीना संदिग्ध परिस्थितियों में लापता, मंगलामुखी समाज ने दी शिकायत

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तनीषा ने आरोप लगाया कि बुधवार रात करीब साढ़े 11 बजे कुछ लोग लाठी-डंडे लेकर दिनोद रोड पर स्थित उनके आश्रम पहुंचे और माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। जान बचाने के लिए जब वे पिछले गेट से निकलने लगे तो सामने डंडे लिए खड़े लोगों ने उनसे बहस शुरू कर दी। कुछ देर बाद सिटी थाना प्रभारी और अन्य पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे।तनीषा के अनुसार पुलिसकर्मियों ने पूछताछ के दौरान बुलबुल, महक और टीना के नाम आत्महत्या मामले में आने की बात कही। उन्होंने कहा कि यदि कोई मुकदमा दर्ज है या पूछताछ करनी है तो नियमानुसार दिन में बुलाया जाना चाहिए, न कि रात में गाड़ियों के साथ पहुंचकर धमकाया जाए। उनका आरोप है कि थाना प्रभारी से मिलकर लौटने के बाद आश्रम के बाहर खड़ी काले शीशों वाली दो इको गाड़ियां भी वहां नहीं मिलीं और तीनों महंत लापता मिले।तनीषा ने आरोप लगाया कि उनकी गुरु और अन्य साथियों को जबरन अगवा किया गया है। उन्होंने समाज के कुछ लोगों पर झूठे आरोप लगाकर उन्हें मामले में फंसाने की साजिश रचने का भी आरोप लगाया। मंगलामुखी समाज ने पुलिस प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच कर लापता महंतों का जल्द पता लगाने की मांग की है। समाज ने चेतावनी दी कि जल्द ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो वे विरोध प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे।