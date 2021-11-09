विभागों में 10% तक प्रशिक्षु रखें : सीटीएम

विज्ञापन

नगराधीश ने कहा कि अप्रेंटिसशिप के लिए विभागों में खाली सीटों के बारे में युवाओं को जागरूक किया जाए ताकि अधिक से अधिक आईटीआई पास युवक इन अवसरों का लाभ उठा सकें। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षुओं को रखने से युवाओं को कौशल विकास के साथ व्यावहारिक प्रशिक्षण और कार्यक्षेत्र का अनुभव मिलेगा।उन्होंने कार्यालयों में नियमानुसार प्रशिक्षु रखना अनिवार्य बताते हुए इस दिशा में गंभीरता से काम करने के निर्देश दिए। बैठक में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के प्रधानाचार्य एवं कमेटी सचिव पंकज सोनी ने अप्रेंटिसशिप से जुड़ी समस्याओं और समाधान की जानकारी दी। उन्होंने अप्रेंटिसशिप प्रक्रिया को प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिए।