Bhiwani News: समाधान शिविर में एडीसी ने सुनीं लोगों की समस्याएं, चार शिकायतों का मौके पर निपटारा

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शिविर में न्यू डिफेंस कॉलोनी निवासी राजेंद्र सिंह ने सिविल अस्पताल की इमरजेंसी में व्हीलचेयर और स्ट्रेचर उपलब्ध कराने की मांग रखी। गांव मानहेरू निवासी नरेंद्र कुमार ने स्ट्रीट लाइट के लिए बिजली कनेक्शन, अलाउद्दीनपुर निवासी आजाद सिंह ने बाजरा भावांतर भरपाई राशि जारी करने और कोंट रोड निवासी पूनम ने बच्चों के स्कूल छोड़ने के प्रमाणपत्र (एसएलसी) दिलवाने की शिकायत दी। गांव तालू निवासी संदीप ने पीएम किसान सम्मान निधि की राशि दिलाने की मांग रखी।एसएलसी से संबंधित शिकायत पर एडीसी ने तुरंत जांच करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने अभिभावकों से कहा कि बच्चों का दाखिला कराने से पहले स्कूल के बारे में अच्छी तरह जांच-पड़ताल करें, ताकि उनके भविष्य से खिलवाड़ न हो। परिवार पहचान पत्र से जुड़ी शिकायतों पर उन्होंने क्रीड अधिकारियों को जिला मुख्यालय स्तर पर हल होने वाले मामलों का जल्द निपटारा करने के निर्देश दिए ताकि लोगों को अनावश्यक परेशानी न हो।शिविर में डीडीपीओ सोमबीर कादयान सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। गैर सरकारी सदस्यों में सुनील वर्मा नंबरदार, अजीत शेखावत, राम किशन हालवासिया और विनीत तंवर भी उपस्थित रहे।बिजली बिलों से संबंधित समस्याओं की सुनवाई करते हुए एडीसी ने लोगों से बिजली का जरूरत के अनुसार उपयोग करने और बिलों का नियमित रूप से समय पर भुगतान करने की अपील की। उन्होंने अधिकारियों को शिकायतों का समाधान करने के साथ कार्रवाई रिपोर्ट एटीआर पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश भी दिए।