Bhiwani News: हरियाणा बैडमिंटन चैंपियनशिप में कशिश, ट्विंकल, वेदांश और देवांशी ने जीते खिताब

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हरियाणा बैडमिंटन एसोसिएशन के तत्वावधान में बैडमिंटन वेलफेयर एसोसिएशन भिवानी की ओर से आयोजित पांच दिवसीय प्रतियोगिता का रविवार को समापन हुआ जिसमें प्रदेशभर से करीब 800 खिलाड़ियों ने भाग लिया। समापन समारोह में हरियाणा बैडमिंटन एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं पूर्व आईएएस अधिकारी देवेंद्र सिंह मुख्य अतिथि रहे। महासचिव अजय कुमार सिंघानिया ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। अधिवक्ता शिव रतन गुप्ता, प्रमोद अग्रवाल और राजेश जैन विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे।एकल मुकाबले में रेवाड़ी के कशिश यादव ने कुरुक्षेत्र के एकमजीत सिंह को हराया। युगल मुकाबले में गुरुग्राम के नक्श और सर्वर की जोड़ी ने पंचकूला के जयेश और कुणाल को पराजित किया।