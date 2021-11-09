Bhiwani News: जमीन के विवाद में मां-बेटे पर चढ़ाया ट्रैक्टर, वृद्धा की मौत, धनाना द्वितीय में वारदात

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परिजनों के अनुसार प्यारी देवी के परिवार में जमीन के विवाद को लेकर परिवार के ही लोगों के बीच तनाव बना हुआ था। शुक्रवार शाम खेत में विवाद बढ़ गया। इसी दौरान प्यारी देवी अपने बेटे राजेश के साथ समझाने के लिए खेत में गई थी। आरोप है कि राजेश के चचेरे भाई अमित ने दोनों पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया। दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए।परिजन दोनों को जिला नागरिक अस्पताल लेकर पहुंचे। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद प्यारी देवी को मृत घोषित कर दिया। राजेश को रोहतक पीजीआई रेफर किया गया लेकिन परिजन उसे हिसार के जिंदल अस्पताल लेकर पहुंचे जहां उसका उपचार चल रहा है।डीएसपी महेश ने बताया कि परिवार के ही लोगों के बीच जमीनी रंजिश को लेकर झगड़ा हुआ है। इसमें बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। शव को जिला नागरिक अस्पताल के शव गृह में रखवा दिया गया है। शनिवार सुबह पोस्टमार्टम कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि पुलिस महिला के परिजनों के बयान दर्ज कर इस संबंध में हत्या की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई करेगी। गांव में किसी तरह का तनाव न बने इसके लिए पुलिस तैनात की गई है।