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पुलिस प्रवक्ता अभिषेक ने बताया कि डिटेक्टिव स्टाफ लोहारू ने 10 नवंबर को बडदु धीरजा निवासी जयदेव को नौ ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया था। उसके खिलाफ थाना बहल में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। पूछताछ में जयदेव ने बताया कि वह हेरोइन लवप्रीत से खरीदकर लाया था।इस खुलासे के आधार पर पुलिस ने 16 नवंबर को लवप्रीत उर्फ लवली को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने बताया कि उसने 12 हजार रुपये लेकर जयदेव को हेरोइन बेची थी। आरोपी के खिलाफ पहले भी एनडीपीएस एक्ट के तहत तीन मामले दर्ज हैं।