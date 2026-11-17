Bhiwani News: सिटी में आज
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 17 Nov 2026 11:53 PM IST
Updated Tue, 17 Nov 2026 11:53 PM IST
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बैठक
जाट धर्मशाला : बिजली पेंशनर्स की बैठक जाट धर्मशाला में सुबह दस बजे।
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खेलकूद
बीआरसीएम खेल मैदान : ऑल इंडिया इंटर विश्वविद्यालय हैंडबाल स्पर्धा का आयोजन बहल के बीआरसीएम खेल मैदान में सुबह दस बजे।
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मेला
रोजगार कार्यालय : रोजगार मेला रोजगार कार्यालय में सुबह दस बजे से।
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राजनीतिक
बैठक : देवीलाल सदन में युवा जजपा कार्यकारिणी की बैठक सुबह दस बजे।
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जाट धर्मशाला : बिजली पेंशनर्स की बैठक जाट धर्मशाला में सुबह दस बजे।
खेलकूद
बीआरसीएम खेल मैदान : ऑल इंडिया इंटर विश्वविद्यालय हैंडबाल स्पर्धा का आयोजन बहल के बीआरसीएम खेल मैदान में सुबह दस बजे।
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मेला
रोजगार कार्यालय : रोजगार मेला रोजगार कार्यालय में सुबह दस बजे से।
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राजनीतिक
बैठक : देवीलाल सदन में युवा जजपा कार्यकारिणी की बैठक सुबह दस बजे।