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इंडियन नेशनल लोकदल (इनेलो) की युवा इकाई की ओर से महम रोड स्थित बड़ चौक की परशुराम धर्मशाला में सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें विधायक चौधरी अर्जुन सिंह चौटाला और इनेलो के नवनियुक्त युवा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र नफे सिंह राठी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम की अध्यक्षता युवा इनेलो के जिला अध्यक्ष संदीप घणघस ने की।संदीप घणघस ने कहा कि जिले का युवा रोजगार, शिक्षा और भविष्य को लेकर चिंतित है। इनेलो इन मुद्दों को प्रमुखता से उठाएगी। सम्मेलन के माध्यम से युवा इनेलो ने प्रदेशभर में संगठनात्मक गतिविधियां तेज करने और युवाओं को पार्टी से जोड़ने का संदेश दिया। विधायक चौटाला ने आरोप लगाया कि प्रदेश में न सबका साथ है और न सबका विकास। सरकार के बजट का बड़ा हिस्सा अपने चहेतों की जमीनें लाखों-करोड़ों रुपये में अधिग्रहीत करने पर खर्च हो रहा है, जबकि आम जनता के हिस्से सिर्फ कर्ज आ रहा है।चौटाला ने कहा कि प्रदेश में रोज हत्याएं हो रही हैं और पुलिस प्रशासन पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। उन्होंने कहा कि जनता के बीच संघर्ष करके चुने गए मुख्यमंत्री और नियुक्त किए गए मुख्यमंत्री में बड़ा अंतर होता है। जो मुख्यमंत्री जनता के बीच जाकर संघर्ष करके नहीं बना, वह आम लोगों की समस्याएं नहीं समझ सकता।प्रदूषण के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए उन्होंने कहा कि पराली जलाने के नाम पर किसानों के नाम रेड डायरी में दर्ज करने से पहले सरकार को नदियों को प्रदूषित करने वाली फैक्ट्रियों और गुरुग्राम में नियमों के बिना चल रही बड़ी निर्माण साइटों पर पाबंदी लगानी चाहिए। इस अवसर पर पूर्व चेयरमैन एवं जिला प्रभारी विजय पचगांवा, जिला अध्यक्ष ओमप्रकाश गौरा, डॉ. वासुदेव शर्मा, तोशाम युवा हल्का अध्यक्ष सोनू दुहन और बवानीखेड़ा युवा हल्का अध्यक्ष साहिल सनसनवाल मौजूद रहे।