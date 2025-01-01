Bhiwani News: मनीषा के परिजनों से मिले किसान नेता, मदद का दिया आश्वासन

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फोटो: 31संवाद न्यूज एजेंसीढिगावामडी। मनीषा मौत मामले में सीबीआई कोर्ट पंचकूला में चल रहे मुकदमे को लेकर भारतीय किसान मजदूर यूनियन के पदाधिकारी शुक्रवार को पीड़िता के पिता संजय कुमार के घर पहुंचे। भारतीय किसान मजदूर यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कोथ ने परिजनों से मुलाकात कर मामले का की जानकारी ली।सुरेश ने कहा कि अब यह मामला सीबीआई कोर्ट में विचाराधीन है। जब भी परिवार को उनकी जरूरत होगी वह नियमानुसार हर संभव साथ देंगे और न्याय की लड़ाई में परिवार के साथ खड़े रहेंगे। 11 अक्तूबर 2025 को लापता हुई 19 वर्षीय शिक्षिका मनीषा का शव 13 अक्तूबर को सिंघानी नहर के पास मिला था।मामले की सीबीआई द्वारा जांच की गई थी। इसकी क्लोजर रिपोर्ट सीबीआई की कोर्ट में दाखिल कर इसे आत्महत्या का मामला करार दिया गया। पीड़ित परिवार और पिता बेटी की निर्मम हत्या का आरोप लगा रहे हैं।शुक्रवार को संजय के घर पहुंचने वालों में मेवा सिंह आर्य भाकियू जिलाध्यक्ष, आजाद सिंह भूंगला प्रदेश सचिव, विजेन्द्र, संजय, रामकिशन, कैलाश जोशी, जयबीर नम्बरदार, भाकियू दादरी जिला प्रधान राजकुमार हडोदी सहित कई किसान नेता शामिल रहे।सीबीआई में दाखिल हो चुकी है विरोध याचिकामनीषा के पिता संजय की तरफ से सीबीआई के पूर्व उप कानूनी सलाहकार एडवोकेट हर्ष मोहन सिंह के माध्यम से विरोध याचिकाकर्ता डाली जा चुकी है। इसमें मनीषा की मौत के कारणों और परिस्थितियों को लेकर सीबीआई की रिपोर्ट पर संदेह व्यक्त किया गया है। याचिकाकर्ता संजय का कहना है कि पुलिस ने कुछ संदिग्ध व्यक्तियों से ठीक से पूछताछ नहीं की। यह विरोध याचिका सीबीआई अदालत में 22 सितंबर को दाखिल की गई थी। मामले की अगली सुनवाई 14 अक्तूबर को सीबीआई की विशेष अदालत में होगी। इस सुनवाई पर विरोध याचिका पर बहस की भी संभावना है।