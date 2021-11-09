Bhiwani News: कल बहल पहुंचेंगी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अर्चना गुप्ता

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पूर्व कृषि एवं वित्त मंत्री जेपी दलाल ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कियासंवाद न्यूज एजेंसीबहल। भाजपा की प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अर्चना गुप्ता के 4 अक्तूबर को बहल आगमन के लिए क्षेत्र में पार्टी की गतिविधियां तेज हो गई हैं। भाजपा कार्यकर्ता उनके स्वागत में आयोजित होने वाले कार्यक्रम की तैयारियों में जुटे हैं।बहल की नई अनाज मंडी में होने वाले इस कार्यक्रम को भव्य रूप देने के लिए व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। शुक्रवार को हरियाणा के पूर्व कृषि एवं वित्त मंत्री जेपी दलाल ने नई अनाज मंडी पहुंचकर कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया।उन्होंने मंच, टेंट, कार्यकर्ताओं और आमजन के बैठने की व्यवस्था का जायजा लिया। दलाल ने मौके पर मौजूद कार्यकर्ताओं से जानकारी ली और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि समारोह में आने वाले लोगों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। वाहनों की पार्किंग के लिए भी उचित व्यवस्था होनी चाहिए।स्वागत और व्यवस्थाएंभाजपा जिलाध्यक्ष विरेंद्र कौशिक ने बताया कि 4 अक्तूबर को प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अर्चना गुप्ता का लोहारू विधानसभा क्षेत्र की ओर से स्वागत किया जाएगा। कार्यक्रम में क्षेत्रभर से हजारों की संख्या में लोग उनके स्वागत के लिए पहुंचेंगे। इसे लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं को अलग-अलग जिम्मेदारियां सौंपी जा रही हैं। आयोजन स्थल पर तैयारियां तेजी से चल रही हैं। इस अवसर पर भाजपा प्रभारी अरविंद यादव, रवि महमिया, पूर्व सरपंच गजानंद और हनुमान शर्मा पाजू सहित अनेक कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी मौजूद रहे।