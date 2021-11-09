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Bhiwani News: खेत में 11 केवी लाइन की चपेट में आने से पूर्व सैनिक की मौत

Tue, 20 Oct 2026 02:05 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 02:05 AM IST
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Ex-serviceman dies after coming into contact with an 11 kV line in a field
भिवानी। गांव गोलागढ़ में सोमवार सुबह खेत में सिंचाई के पाइप बदलते समय 11 केवी बिजली लाइन की चपेट में आने से सीआरपीएफ से सेवानिवृत्त 43 वर्षीय जगजीत सिंह की मौत हो गई। हादसे में बुरी तरह झुलसे जगजीत को नागरिक अस्पताल लाया गया जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
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गांव के सरपंच प्रतिनिधि संदीप के अनुसार जगजीत सुबह खेत में काम करने गए थे और पाइप इधर-उधर ले जा रहे थे। इसी दौरान ऊपर से गुजर रही बिजली लाइन की चपेट में आ गए। मृतक अपने पीछे दो बेटे छोड़ गए हैं।
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जांच अधिकारी संजय ने बताया कि सूचना मिलने पर जूई कलां थाना पुलिस ने इत्तफाकिया कार्रवाई की। शव का जिला नागरिक अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया गया है।
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