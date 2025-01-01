Bhiwani News: न्यू डिफेंस कॉलोनी को नियमित करने की मांग

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ईश्वर शर्मा ने कहा कि कॉलोनी में सीवरेज, पेयजल सहित अनेक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं इसके बावजूद अभी तक नियमितीकरण नहीं हुआ। कॉलोनी में करीब 65 प्रतिशत पूर्व सैनिक, सैनिक, सेवानिवृत्त कर्मचारी और वीआईपी सदस्य रहते हैं। निवासी नगर परिषद को म्युनिसिपल इलेक्ट्रिसिटी टैक्स भी देते हैं, जो बिजली निगम द्वारा बिल में जोड़कर वसूला जाता है।उन्होंने कहा कि कई बार सरकार और प्रशासन को अवगत कराने के बावजूद ठोस कार्रवाई नहीं हुई। मंजूरी मिलने पर रजिस्ट्रियां शुरू होंगी और सरकार के राजस्व में बढ़ोतरी होगी।उपप्रधान राजेंद्र सिंह परमार ने बताया कि विधायक घनश्याम सर्राफ, नगर परिषद चेयरपर्सन, सांसद धर्मबीर सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल को ज्ञापन देकर मांग रखी जा चुकी है लेकिन अनुमति नहीं मिली। बैठक में सूबेदार मेजर ओमप्रकाश, सूबेदार रामबीर, लखपत सिंह, देवेंद्र शर्मा और राजबीर श्योराण मौजूद रहे।