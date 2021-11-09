Bhiwani News: सिटी में आज
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 08 Sep 2026 01:33 AM IST
Updated Tue, 08 Sep 2026 01:33 AM IST
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धार्मिकभंडारा : तिगड़ाना के खेतों वाले हनुमान मंदिर में भंडारा दोपहर 12 बजे से।
प्रवचन : जैन मुनि आश्रम में प्रवचन कार्यक्रम सुबह दस बजे से।
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पौधरोपण
नवदुर्गा मंदिर : पौधरोपण कार्यक्रम नवदुर्गा मंदिर में सुबह दस बजे से।
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प्रवचन : जैन मुनि आश्रम में प्रवचन कार्यक्रम सुबह दस बजे से।
पौधरोपण
नवदुर्गा मंदिर : पौधरोपण कार्यक्रम नवदुर्गा मंदिर में सुबह दस बजे से।