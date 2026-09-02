Bhiwani News: डीएलएड संस्थाएं संबद्धता के लिए 15 सितंबर तक कर सकेंगी ऑनलाइन आवेदन

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हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष शंकर लाल धूपड़ और सचिव दीपक बाबूलाल करवा ने बताया कि संबद्धता निरंतरता शुल्क बैंक ऑफ बड़ौदा के गेटवे पेमेंट के माध्यम से ऑनलाइन जमा करवाना होगा। शैक्षिक सत्र 2026-27 का संबद्धता निरंतरता शुल्क और विलंब शुल्क कुल 18 प्रतिशत जीएसटी के साथ जमा करवाना होगा। उन्होंने बताया कि डीएलएड संस्थाएं बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.bseh.org.in पर दिए गए लिंक के माध्यम से आवेदन-पत्र और शुल्क ऑनलाइन जमा करवाना सुनिश्चित करें। संस्थाओं के लिए संबद्धता फार्म में निर्धारित विवरण के अनुसार आवश्यक दस्तावेज अपलोड करना भी अनिवार्य है।

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भिवानी। शैक्षिक सत्र 2026-27 के लिए डीएलएड संस्थाएं अस्थायी संबद्धता की निरंतरता के लिए एक से 15 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगी। इसके लिए 50 हजार रुपये संबद्धता निरंतरता शुल्क जमा करवाना होगा। 16 से 25 सितंबर तक आवेदन करने वाली संस्थाओं को पांच हजार रुपये विलंब शुल्क देना होगा।