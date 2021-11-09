Bhiwani News: डेढ़ साल के बच्चे की संदिग्ध हालात में मौत, कट्टे पर मिला शव

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बताया जा रहा है कि नीरज अपनी मां के साथ रहता था। घटना की जानकारी बच्चे के नाना ने उसकी मां को दी जिसके बाद वह घर पहुंची तो बच्चा मृत मिला। नीरज का एक बड़ा भाई भी है। फिलहाल बच्चे की मौत के कारणों का पता नहीं चल पाया है। विज्ञापन



नागरिक अस्पताल में रखवाया शव

पुलिस ने शव कब्जे में लेकर भिवानी के नागरिक अस्पताल में रखवा दिया है। सिविल लाइन थाने के जांच अधिकारी संजय के अनुसार पुलिस घटनास्थल से संबंधित जानकारी जुटा रही है। बच्चे की मौत किन परिस्थितियों में हुई, इसका खुलासा जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा। बताया जा रहा है कि नीरज अपनी मां के साथ रहता था। घटना की जानकारी बच्चे के नाना ने उसकी मां को दी जिसके बाद वह घर पहुंची तो बच्चा मृत मिला। नीरज का एक बड़ा भाई भी है। फिलहाल बच्चे की मौत के कारणों का पता नहीं चल पाया है।नागरिक अस्पताल में रखवाया शवपुलिस ने शव कब्जे में लेकर भिवानी के नागरिक अस्पताल में रखवा दिया है। सिविल लाइन थाने के जांच अधिकारी संजय के अनुसार पुलिस घटनास्थल से संबंधित जानकारी जुटा रही है। बच्चे की मौत किन परिस्थितियों में हुई, इसका खुलासा जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा।

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भिवानी। शहर की राजीव कॉलोनी में सोमवार देर शाम साढ़े सात बजे डेढ़ वर्षीय बच्चे नीरज का शव घर में प्लास्टिक के कट्टे पर मिला। घटना के समय उसकी मां काम पर गई हुई थी और बच्चा घर पर अकेला था। सूचना मिलने पर सिविल लाइन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की।