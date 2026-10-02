Bhiwani News: अनुसूचित जाति आयोग की उपाध्यक्ष 5 को भिवानी में सुनेंगी जन शिकायतें

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भिवानी। हरियाणा राज्य अनुसूचित जाति आयोग की उपाध्यक्ष रेनू डाबला 5 अक्तूबर को जिले के दौरे पर रहेंगी। वह अनुसूचित जाति से संबंधित लोगों की जन शिकायतें सुनेंगी।यह सुनवाई लघु सचिवालय स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में सुबह 11:15 बजे से होगी। इसके लिए शिकायतकर्ताओं की सूची पहले से निर्धारित है। रेनू डाबला सुबह 10:30 बजे पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस पहुंचेंगी। इसके बाद वे लघु सचिवालय में शिकायतों की सुनवाई करेंगी।दोपहर बाद वह शहर के रविदास मंदिर सहित कई स्थानों पर जाएंगी। इनमें घंटाघर रोड स्थित वर्धमान ज्वैलर्स, सियाराम नगर कोट रूप, दुर्गा कॉलोनी में जीतू वाला जोहड़ के पास शामिल हैं। हलुवास माजरा और गांव खरक में भी विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों में शिरकत करेंगी।