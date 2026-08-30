Bhiwani News: त्योहार के बाद भी ठप रही शहर की सफाई और कूड़ा उठान, कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन

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प्रदर्शन की अध्यक्षता नगरपालिका कर्मचारी संघ के जिला प्रधान जयहिंद पहलवान और अग्निशमन विभाग के जिला प्रधान अजय श्योराण ने संयुक्त रूप से की। धरने का संचालन सर्व कर्मचारी संघ के ब्लॉक प्रधान अशोक गोयत और पब्लिक हेल्थ ब्रांच प्रधान राजकुमार चांगिया ने किया। कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि जल्द मांगों का समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा।सीटू के जिला सचिव अनिल कुमार और पूर्व जिला प्रधान राममेहर सिंह ने कहा कि सरकार कर्मचारियों के सब्र का इम्तिहान लेना बंद करे। उन्होंने कहा कि 13 मई को उच्च स्तर पर कर्मचारियों की मांगों को लेकर समझौता हुआ था और सरकार ने उस पर सहमति भी जताई थी। इसके बावजूद मांगों का समाधान नहीं किया गया।कर्मचारियों के प्रदर्शन को अधिकार मंच के नेता सुखदेव पालुवास, हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ के राज्य नेता सुखदर्शन सरोहा, भवन निर्माण कामगार यूनियन के जिला प्रधान सदीक डाडम, पीडब्ल्यूडी के जिला प्रधान अनिल बागड़ी, छात्र नेता सुमित बराड़ और जेजेयू से संदीप पंघाल ने समर्थन दिया। विरोध प्रदर्शन में राज्य सचिव पुरुषोत्तम, जिला सचिव रमेश कुमार, शिक्षा बोर्ड से अशोक पिलानिया, महावीर चांग, बलजीत गुजारानी, सुमेर सिंह और रमेश चंद्र मुंढाल ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की।