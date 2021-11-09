Bhiwani News: सिटी में आज
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 25 Nov 2026 01:10 AM IST
Updated Wed, 25 Nov 2026 01:10 AM IST
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योग प्रशिक्षण
राजकीय विद्यालय : डीपीई शिक्षकों के लिए योग प्रशिक्षण शिविर का आयोजन तोशाम के राजकीय विद्यालय में सुबह दस बजे से।
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पर्यावरण जागरूकता
: नवदुर्गा मंदिर में पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम सुबह आठ बजे से
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खेलकूद
ट्रायल : साई खेल केंद्र में मुक्केबाजी ट्रायल सुबह दस बजे से।
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राजकीय विद्यालय : डीपीई शिक्षकों के लिए योग प्रशिक्षण शिविर का आयोजन तोशाम के राजकीय विद्यालय में सुबह दस बजे से।
पर्यावरण जागरूकता
: नवदुर्गा मंदिर में पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम सुबह आठ बजे से
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खेलकूद
ट्रायल : साई खेल केंद्र में मुक्केबाजी ट्रायल सुबह दस बजे से।