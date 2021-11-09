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राजकीय विद्यालय : डीपीई शिक्षकों के लिए योग प्रशिक्षण शिविर का आयोजन तोशाम के राजकीय विद्यालय में सुबह दस बजे से।पर्यावरण जागरूकता: नवदुर्गा मंदिर में पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम सुबह आठ बजे सेखेलकूदट्रायल : साई खेल केंद्र में मुक्केबाजी ट्रायल सुबह दस बजे से।