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जिले के आदर्श गांव कलिंगा की ठाकुर नसीब सिंह ई लाइब्रेरी में शनिवार को अमर उजाला का चौपाल कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में गांव सवाई पाना के सरपंच रणवीर सिंह, मास्टर दिनेश शर्मा, सुरेंद्र सिंह, शिवकुमार, ओमदत्त सहित अनेक गणमान्य लोगों ने अपने विचार रखे। कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों ने मंथन किया कि जिले का सबसे बड़ा गांव जनसुविधाओं में लगातार पिछड़ रहा है। जिसकी लंबित परियोजनाओं को सिरे चढ़ाने के लिए किस तरह के प्रयास किए जाएं। वहीं गांव के मौजिज लोगों एवं युवाओं ने गांव में कई बड़ी परियोजनाओं के लंबित रहने पर भी विचार विमर्श कर इन्हें आगे बढ़ाने पर जोर दिया। 20 हजार से अधिक आबादी और तीन ग्राम पंचायतों का गांव कलिंगा में डबल रेलवे फाटक पर ओवरब्रिज निर्माण, गांव में स्ट्रीट लाइट व्यवस्था व जलघर के नवीनीकरण की प्रमुख समस्या पर भी मंथन किया। इस दौरान ग्रामीणों ने बताया कि गांव खरक से कलिंगा मार्ग पर रेलवे फाटक की सबसे बड़ी बाधा ई। इन दिनों इस लाइन को रेलवे द्वारा डबल ट्रेक किया जा रहा है। जिसकी वजह से अधिकांश समय फाटक बंद रहता है। किसी भी आपात स्थिति में गांव से बाहर जाने में रेलवे फाटक की दिक्कत रहती है। ऐसे में यहां रेलवे ओवर ब्रिज निर्माण कराया जाए वहीं जलघर से भी भूमिगत जलापूर्ति पूरे गांव मे हो रही है। यहां नहरी पानी नहीं है। ऐसे में ये पानी पीने में कड़वा स्वाद है और इसका इस्तेमाल भी चर्म रोग संक्रमण को बढ़ा रहा है। वहीं पूरे गांव में स्ट्रीट लाइट का प्रबंध नहीं है। सवाई पाना के सरपंच रणवीर ने बताया कि जलघर की परियोजना के लिए सरकार से 30 करोड़ का बजट मंजूर हो चुका है। जिसके टेंडर अभी नहीं लगाए गए हैं वहीं गांव की ई लाइब्रेरी में कंप्यूटर और स्कूल की चाहरदीवारी का काम भी जल्द शुरू कराया जाएगा।

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