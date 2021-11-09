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बीआरसीएम खेल मैदान : ऑल इंडिया इंटर विश्वविद्यालय हैंडबाल स्पर्धा का आयोजन बहल के बीआरसीएम खेल मैदान में सुबह दस बजे।जागरूकता अभियाननवदुर्गा मंदिर : पर्यावरण जागरूकता अभियान का आयोजन नवदुर्गा मंदिर में सुबह दस बजे से।राजनीतिकबैठक : देवीलाल सदन में युवा जजपा की बैठक सुबह दस बजे से।